محافظ قنا يقرر صرف مكافأة للعاملين بـ"مشروع إنتاج البيض بالمعنى".. صور

قنا صابر سعيد

قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا صرف مكافأة للعاملين بمشروع إنتاج البيض بمنطقة "المعنى" وذلك لتفانيهم فى العمل جاء ذلك خلال جولته بمشروعات الأمن الغذائى والتى تفقد فيها مشروعى إنتاج البيض والدواجن والمزرعة السمكية مؤكدا ان المحافظة حريصة على مكافأة المجتهدين لحثهم على مواصلة الجهد والعطاء بما يعود بالنفع على المشروعات الإنتاجية.

تفقد الداودى سير العمل بمشروع إنتاج البيض موضحا أنها تضم 3 عنابر بطاقة إنتاجية 450 كرتونة يوميا كما تفقد محطة إنتاج الدواجن والتى تضم 2 عنبر وتنتج 25 ألف فرخة فى كل دورة وتابع محافظ قنا جولته فى المشروعات بالاطلاع على مراحل تربية وتغذية الأسماك بالمزرعة السمكية والتى يصل انتاجها الى 7 أطنان من السمك البلطى سنويا واختتم المحافظ جولته بتفقد مساحة 200 فدان بمنطقة الغابة تمهيدا لزراعتها بالمحاصيل المختلفة لاستخدامها كعلف للماشية .

وأكد الداودى ،أن مشروعات الأمن الغذائى تمثل ثروة كبيرة للمحافظة حيث أنها تضم منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية المختلفة التى يحتاجها المواطن تتميز بأنها ذات قيمة عالية وصحية وآمنة وذلك من خلال "مزارع الإنتاج النباتى - مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى – مزرعة الإنتاج السمكي‪ - الصناعات الغذائية‪" مؤكدا على أن هذه المشروعات تهدف فى المقام الأول إلى خدمة المواطن من خلال توفير السلع الغذائية المتنوعة ذات الجودة العالية بسعر منخفض .



المزارع السمكية



مزارع الإنتاج الحيواني