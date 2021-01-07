محافظ جنوب سيناء يناقش عددا من المشروعات الحيوية مع المجموعة الاقتصادية

وبحث من خلاله بعض الموضوعات الهامة والحيوية على أرض المحافظة المتعلقة بآخر موقف للخطة الاستثمارية وسرعة تنفيذ المشروعات المتأخرة، ودراسة بعض موضوعات الإدارة العامة للشئون المالية، وكيفية طرح المناقصات عن طريق الديوان العام ومتابعة بعض مواضيع المتابعة المتأخرة.

وعقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، مؤتمرا مصغرا، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظ وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وجه المحافظ بالبدء فى اتخاذ إجراءات إنشاء شركة لإدارة ممتلكات المحافظة بما يحقق أكبر عائد ممكن بعد أخذ الاستشارات القانونية اللازمة طبقا لموافقة مجلس الوزراء بِشأن إنشاء شركة باسم محافظة جنوب سيناء، وطالب المحافظ بإعداد جدول زمنى محدد نحو إنشاء الهيكل التنظيمى والإدارى والمالى واختيار اسم مناسب للشركة.