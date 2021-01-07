محافظ الفيوم: تنسيق مع الصحة لتوفير تانك أكسجين إضافى لمستشفى التأمين الصحى

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم مستشفى التأمين الصحى المخصصة لعزل مصابى فيروس كورونا، للوقوف على سير العمل بالمستشفى ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم تفقد خلال الزيارة تانك الأكسجين الموجود بالمستشفى، وتابع آليات إعادة تعبئته، كما عقد اجتماعًا مع وكيل وزارة الصحة، ومدير عام التأمين الصحى ومدير المستشفى، والطاقم الطبى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى.

كما راجع المحافظ، خلال الاجتماع، توافر مخزون المستلزمات الطبية وكميات الأكسجين، والحالة الفنية للأجهزة الطبية، مشددًا على متابعة معدل استهلاك الأكسجين على مدار الساعة، وملئ الأسطوانات الفارغة التى تم توفيرها، ومتابعتها أولاً بأول، موجهاً بترشيد استهلاك الأكسجين لمنع سوء استخدامه، وكذا التأكيد على التزام الفرق الطبية بالإجراءات الوقائية لحمايتهم من الاصابة بالعدوى.

ولفت محافظ الفيوم، إلى التنسيق مع وزيرة الصحة لتوفير تانك أكسجين إضافى بمستشفى التأمين الصحى لزيادة السعة السريرية، مشيراً إلى الانتهاء من التجهيزات الفنية، وجار توريده من الوزارة.