محافظ الغربية يتابع حملات النظافة اليومية بالوحدات المحلية

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أعمال النظافة اليومية من خلال الورديات المتتالية بقرى ومراكز ومدن المحافظة، حيث قام قسم النظافة والتجميل بحى أول المحلة الكبرى بكنس الشوارع الرئيسية والميادين العامة ورفع الأتربة بالمعدات والعمالة اللازمة ،ورفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها ورفع أكوام القمامة من أماكن تجمعها وتطهيرها بجميع مناطق الحي، و كنس السفوة وتجميعها ورفعها ب "شارع البحر - شارع 23 يوليو - شارع 6 أكتوبر من الجهتين - شارع شكرى القوتلى وبمحيط الكنائس"، وكذا قام قسم المنتزهات بغسل الأرصفة ورش الطرق ورى أحواض الزرع بشارع البحر، شارع أبو شاهين والطريق الدائرى.

وفى نطاق مركز المحلة الكبرى، تم عمل حملات نظافة مكثفة على مداخل القرى والطرق الرئيسية وتم رفع تجمعات القمامة بشوارع المصالح الحكومية والمدارس وأمام المستشفيات والنوادى ودور العبادة ومتابعة عمل متعهدى تجميع القمامة.

كما قامت الوحدات المحلية لمركز ومدينة سمنود برفع 9 طن من القمامة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية ميت عساس بورشة عمل نظافة على الطريق السريع ومدخل قرية بهبيت الحجارة أمام المعبد وتم رفع 5 طن من القمامة، وكذلك قامت الوحدة المحلية لقرية محلة زياد برفع 4 طن من القمامة.

وفى ذات السياق ، قام حى ثان طنطا بأعمال النظافة اليومية من كنس ورفع الأتربة ورفع القمامة من أماكن تجمعها وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها بشوارع "البحر - سعيد - الحلو - بطرس - ميدان الجمهورية - الجلاء - داير الناحية من شارع العمدة -المدابغ - مساكن شوقى - حسن عفيفى - حسن رضوان - الموردى مع السلطان مراد - صدقى مع الناصر"، ولا يزال العمل مستمراً بنطاق الحى.

وفى ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بحملات نظافة بطريق شوبر وطريق الملاحة وكوبرى سيجر أمام مدخل قرية فيشا سليم وتمت تسوية منطقة تجمع القمامة على كوبرى سيجر أمام مدخل قرية فيشا سليم تمهيداً لصبها بالخرسانة لعمل حوض لتجمع القمامة، كما تمت أعمال النظافة ورفع الأتربة من أمام قرية الرجدية وشبشير الحصة على الطريق السريع طنطا المحلة ،وكذا تمت أعمال النظافة بنواج بدائرة الوحدة "أمام المصالح الحكومية - طريق طنطا قطور - مدخل نواج - أمام مدرسة أحمد سعيد القدح الابتدائية - شارع المدارس - طريق الرميات - طريق بوريك الحجر - طريق الكوم الأخضر - طريق دمشيت" ، كما تم الانتهاء من تجميل وتزيين وزراعة أشجار الزينة أمام بوابة معهد سعيد القدح الإعدادى الثانوى بنين.

واستكمالاً لحملات النظافة، قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بتنفيذ حملة نظافة مكبرة من كنس ورفع القمامة والمخلفات والأتربة ومسح الطرق ، وتم رفع 60طن قمامة من" شارع المقاول - مساكن مشروع ناصر- شارع الجيش - مساكن المرور - منطقة الجزيرة"، وذلك بخلاف أعمال النظافة اليومية برفع القمامة والمخلفات من نقاط التجميع بشوارع مدينة كفر الزيات.