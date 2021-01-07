محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بأقسام مستشفى الحميات ويطمئن على شبكات الاكسجين

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفي الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بحي غرب للتأكد من توافر الاكسجين وانتظام العمل بالمستشفى، بالإضافة إلى توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بحي غرب والتقى الدكتورة منال محمود مدير المستشفى وقيادات المستشفى واستمع إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي كما تفقد قسم الأشعة وغرف العناية المركزة والمتوسطة والقسم الداخلي وشبكات الاكسجين واطمئن على توفر كميات من الاكسجين والاسطوانات بالمستشفى وجميع الخدمات المقدمة للمرضى وتوافر الاكسجين بالغرف والتوسع في شبكات الاكسجين وخاصة بعد تطوير المستشفى ورفع كفائتها بتكلفة تجاوزت 32 مليون جنيه لاستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط خلال الجولة، على استمرار جولاته الميدانية على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل ومتابعة توفر كميات الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية، مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات والتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بضرورة الإلتزام بالقرارات الخاصة بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وارتداء الكمامات حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.