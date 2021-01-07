محافظة أسوان توزع درجات بخارية على ذوى الإعاقة.. صور

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بتوزيع وتسليم 6 درجات بخارية للمستحقين من ذوى الإعاقة ممن تقدموا بطلبات للحصول علي دراجة مجهزة، والذين إنطبقت عليهم الشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.

يأتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها محافظ أسوان بإعتبار 2021 عاماً للأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظة ، ضمن فعاليات عيد أسوان القومى وإهتمام المحافظة بجميع فئات المجتمع الأسوانى وفى مقدمتهم ذوى الهمم من أصحاب القدرات الخاصة.

كما قامت نائب المحافظ بتكريم القائمين على المركز الحرفي وجمعيه خير الجنوب لمجهوداتهم نحو الإرتقاء بخدمات ذوي الإعاقة.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن أبنائنا من ذوى الهمم يمثلون الفئة المتميزة بالمجتمع الأسوانى لما يثبوته يوماً بعد يوم من المواهب الفذة والأداء الفنى والثقافى الراقى فى كافة المجالات والأنشطة ليكونوا بذلك جدرين بالإحترام والإعتزاز والرعاية بإعتبارهم نماذج مشرفة تسعى دائماً بعزيمة وإصرار الأبطال لقهر المستحيل ، والتغلب على التحديات بإرادة صلبة وقوية.

وأوضح، أن المحافظة تحرص دائماً للتواصل معهم ، والعمل معاً جنباً إلى جنب فى الإتجاه الصحيح والتغلب على أى مصاعب بإعتبارهم جزء لا يتجزء من نسيج المجتمع ، بجانب إهتمام كافة مؤسسات الدولة المستمر بهم .



محافظة أسوان توزع درجات بخارية (1)