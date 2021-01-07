لقطات جوية لانهيار جناح كامل من فندق إيطالى نتيجة انزلاق أرضى.. فيديو

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات جوية مشاهد لانهيار جانب كامل فى فندق يقع بمدينة بولزانو عاصمة مقاطعة جنوب تيرول شمال إيطاليا، بسبب انهيار أرضى تعرضت له المقاطعة خلال اليومين الماضيين.

وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو لمشهد الفندق من الأعلى بعد الانهيار، بينما تقوم فرق الإنقاذ بالانتشار فى موقع الانهيار، لرفع أثار الانهيار من محيط الفندق، حتى لا يتعرض أحد لإصابات.

وأفادت وسائل الإعلام، بأن حادث انهيار الفندق بمدينة بولزانو فى مقاطعة جنوب تيرول شمال إيطاليا، لم يسفر عن أى إصابات أو وفيات لأن الفندق المنهار جزئيا أغلق بسبب جائحة كورونا، وسجلت مشاهد أخرى لقطات الدمار الذى لحق بفندق إيبرل الذى يقع على منحدرات مونتي توندو.



صور جوية للفندق المنهار



انهيار جانب من الفندق

ووقع انهيار أرضى مشابهة في النرويج خلال الأيام الماضي، وأظهرت لقطات جوية مشاهد من واقعة الانزلاق الأرضى المدمر الذى ضرب منطقة ياردروم قرب العاصمة النرويجية، أوسلو، وظهر في الفيديو انشطار المنطقة إلى نصفين بينما تقف البيوت والسيارات على حافة الانزلاق وسط وجود مفقودين، فيما ظهرت طائرة هليكوبتر، وهى تقوم بإنزال أطقم انقاذ للبحث عن المفقودين فى منطقة ياردروم النرويجية.

وتسبب الهبوط الأرضى، فى انهيار العديد من المنازل فى بلدية جيردروم فى النرويج، فيما قامت قوات الإنقاذ بإجلاء السكان الذى بلغ أعدادهم ما بين 150 إلى 200 شخص من المنطقة، ونقلت عدداً من المصابين إلى المستشفيات، بعد تلقى الشرطة إنذاراً بحدوث انهيار أرضى.