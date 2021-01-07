كامالا هاريس خلال خطابها: الشعب الأمريكى غاضب جدا من أحداث الكونجرس

كتب أحمد عرفة

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن متطرفين هاجموا واقتحموا كونجرس الولايات المتحدة، موضحة أن المسئولين فى وزارة العدل سيعملون على إعادة الثقة بالقانون الأمريكي.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه يجب تحقيق المساواة أمام القانون، لافتة إلى أن الشعب الأمريكي غاضب جدا من أحداث الكونجرس.

وتابعت كامالا هاريس: "سنعمل على بناء أمريكا أكثر مساواة وعدالة"، لافتة إلى أن جو بايدن سيحرص على سيادة القانون فى البلاد.

وفى وقت سابق طلب مكتب التحقيقات الفيدرالى من الأمريكيين تقديم أى معلومات تساعد فى تحديد هوية مثيري الشغب بالكونجرس. وبدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية استقالة مدير الشئون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع تويتر، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".