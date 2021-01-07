اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يناير 2021 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قنا رابع الجمهورية فى تحرير محاضر ذبح اللحوم خارج المجازر

الخميس، 07 يناير 2021 05:37 م
قنا رابع الجمهورية فى تحرير محاضر ذبح اللحوم خارج المجازر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة جاءت بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية بقائمة عدد المحاضر المُحررة لمخالفات ذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية.

وأوضح الداودي، أن  المحافظة حرر بها 78 محضرا خلال شهر ديسمبر الماضى، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

وأشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أن المديرية نجحت منذ يوليو الماضى فى تحرير 357 محضر ذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية، مؤكدا على استمرار الحملات الدورية لمراقبة محلات الجزارة وتحرير محاضر للمخالفين وذلك بهدف توفير لحوم صحية وآمنة للمواطنين.

 

 

 

 

 

 


الطب البيطري

قنا

المجازر الحكومية

اخبار قنا

محافظ قنا

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة