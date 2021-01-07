قنا رابع الجمهورية فى تحرير محاضر ذبح اللحوم خارج المجازر

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة جاءت بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية بقائمة عدد المحاضر المُحررة لمخالفات ذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية.

وأوضح الداودي، أن المحافظة حرر بها 78 محضرا خلال شهر ديسمبر الماضى، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

وأشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أن المديرية نجحت منذ يوليو الماضى فى تحرير 357 محضر ذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية، مؤكدا على استمرار الحملات الدورية لمراقبة محلات الجزارة وتحرير محاضر للمخالفين وذلك بهدف توفير لحوم صحية وآمنة للمواطنين.