فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بمدينة مغاغة بالمنيا لأعمال الصيانة السبت

وأضاف أن المناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها هى، برج محمد أحمد - برج الجزيرة - برج الحاج عبد العزيز - برج رأفت - عزبة علي باشا والعبور - بريد العبور - امتداد شارع الثورة.

ولفت إلى أنه تم مناقشة احتياجات قرية شم البحرية والتى تضمنت، رصف وإنارة وصحة وتعليم ومياه وكل ما يمس نمط حياتهم اليومية لخلق بيئة أفضل وتنمية محلية لا تكتفى بالأساسيات فقط إنما تهدف لتنمية شاملة قدر المستطاع.

وقال إنه تم مناقشة ما يمكن أن يتم إنشاؤه في القرية من مشاريع ضمن مبادرة حياة كريمة حسب احتياجات القرية الضرورية والعاجلة.