فريق طبى بمستشفى قنا العام ينجح فى استئصال الطحال لطفل 6 سنوات

قنا صابر سعيد

نجح فريق طبى بمستشفى قنا العام، فى استئصال طحال لطفل عانى من نزيف فى البطن وتم تحويله من مستشفى دشنا المركزى شمال قنا.



تكون الفريق الطبى من الدكتور أحمد دردير، الدكتور عبد الرحيم محمد، أطباء جراحة عامة، والدكتور أحمد عاشور، طبيب التخدير، بإشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفي.



وأوضحت مستشفى قنا العام، أن المستشفى نجحت فى استئصال الطحال لطفل 6 سنوات كان يعانى من نزيف حاد فى البطن ومحول من مستشفى دشنا المركزي، واستقرار حالته الصحية.

