"صحة قنا" تخصص 50 فريقا لمتابعة حالات مصابى كورونا فى المنزل

قنا صابر سعيد

أعلنت مديرية الصحة بقنا، انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمتابعة حالات كورونا فى العزل المنزلى وتفعيلها لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيا.

وقال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، لـ"اليوم السابع"، إن مديرية الصحة بقنا خصصت 50 فريقا منهم 20 فريقا للزيارة المنزلية و30 فريقا للمتابعة التليفونية.

وأوضح تواضروس، أن الفرق ستتابع حالات كورونا منزليًا أو تليفونيا على حسب الخطورة والسن والأعراض المزمنة، كما سيتم توزيع أجهزة صغيرة لقياس نسبة الأكسجين بالدم لمدة 10 أيام.

كانت قد أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن المبادرة لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلى سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلى.

وأشارت، إلى أن المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين فى الدم للمرضى وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال العمل بتلك المبادرة، فضلاً عن تمركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التى بها معدلات إصابة عالية، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائى بوزارة الصحة، حيث يتم متابعة المرضى بصفة دورية وفى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.