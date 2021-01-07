اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يناير 2021 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة بنى سويف: متابعة مستمرة لحالات العزل المنزلى المصابة بكورونا

الخميس، 07 يناير 2021 04:40 م
صحة بنى سويف: متابعة مستمرة لحالات العزل المنزلى المصابة بكورونا الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، من خلال وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق مستجدات وتطورات الملف الصحى الخاصة بجهود مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث ناقش الجهود التى تبذلها المنظومة الصحية فى هذا الصدد، وسبل استمرار الدعم اللازم لضمان استمرار المنظومة فى القيام بدورها سواء بالمستشفيات أو حالات العزل المنزلى للحالات المصابة (المستقرة صحياً)، ومناقشة استعدادات المنظومة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلى تحت "شعار 100 مليون صحة".

أكد وكيل وزارة الصحة، بأنه تتم متابعة حالات العزل المنزلى "الحالات المستقرة صحياً" من خلال فرق متابعة الرعاية الأساسية "أطباء وصيادلة"، حيث تتم متابعة تطورات حالتهم الصحية وإجراءات صرف الأدوية لهم عن طريق المستشفيات، بجانب قيام المراقبين الصحيين بمتابعة المخالطين للحالات المصابة والمعزولة منزلياً بناءً على قرار المستشفيات، مشيراً إلى أن هذه المنظومة مستمرة فى عملها على ذلك النحو وبهذا الأسلوب على مدار الـ 6 أشهر الماضية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المبادرة الرئاسية انطلقت مرحلتها الأولى فى محافظات (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية) على أن تنطلق بجميع المحافظات تدريجيا وتباعاً، حيث تقوم القوافل بمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكياً بمرض فيروس كورونا، مؤكداً أن المنظومة الصحية بالمحافظة على أتمً استعدادا لتنفيذ المبادرة، لافتاً إلى أهمية المبادرة الرئاسية فى دعم جهود المنظومة الصحية فى مواجهة تداعيات الفيروس.


بنى سويف

كورونا

فيروس كورونا

صحة بنى سويف

العزل المنزلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأكسجين متوفر.. صحة بنى سويف: لا توجد مشاكل فى الأكسجين ونتابع تنكات المستشفيات على مدار الساعة.. وتؤكد: نسبة الشفاء تجاوزت 95% ولدينا 115 سرير عناية لمرضى كورونا.. وخطط بديلة لكل المراحل.. صور

الخميس، 07 يناير 2021 01:00 م

صحة بنى سويف: تخصيص 115 سرير عناية مركز لاستقبال الحالات المصابة بكورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 07:00 ص

صحة بنى سويف تحذر من تداول معلومات مغلوطة عن إعداد مصابى كورونا

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 01:37 م

صحة بنى سويف تحرر 12 محضر وتعدم منتجات غذائية فاسدة.. صور

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 11:29 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة