صحة بنى سويف: متابعة مستمرة لحالات العزل المنزلى المصابة بكورونا

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، من خلال وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق مستجدات وتطورات الملف الصحى الخاصة بجهود مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث ناقش الجهود التى تبذلها المنظومة الصحية فى هذا الصدد، وسبل استمرار الدعم اللازم لضمان استمرار المنظومة فى القيام بدورها سواء بالمستشفيات أو حالات العزل المنزلى للحالات المصابة (المستقرة صحياً)، ومناقشة استعدادات المنظومة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلى تحت "شعار 100 مليون صحة".

أكد وكيل وزارة الصحة، بأنه تتم متابعة حالات العزل المنزلى "الحالات المستقرة صحياً" من خلال فرق متابعة الرعاية الأساسية "أطباء وصيادلة"، حيث تتم متابعة تطورات حالتهم الصحية وإجراءات صرف الأدوية لهم عن طريق المستشفيات، بجانب قيام المراقبين الصحيين بمتابعة المخالطين للحالات المصابة والمعزولة منزلياً بناءً على قرار المستشفيات، مشيراً إلى أن هذه المنظومة مستمرة فى عملها على ذلك النحو وبهذا الأسلوب على مدار الـ 6 أشهر الماضية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المبادرة الرئاسية انطلقت مرحلتها الأولى فى محافظات (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية) على أن تنطلق بجميع المحافظات تدريجيا وتباعاً، حيث تقوم القوافل بمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكياً بمرض فيروس كورونا، مؤكداً أن المنظومة الصحية بالمحافظة على أتمً استعدادا لتنفيذ المبادرة، لافتاً إلى أهمية المبادرة الرئاسية فى دعم جهود المنظومة الصحية فى مواجهة تداعيات الفيروس.