صحة المنوفية: تخصيص 90% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لإصابات كورونا

المنوفية محمد فتحى

أصدر الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لصالح العمل قرارًا بتعيين الدكتور أحمد سمير، قائمًا بأعمال مدير إدارة المستشفيات بدلا من الدكتور أسامة منصور، كما تم تعيين الدكتور أسامة منصور، مديرًا لمستشفى الصدر بشبين الكوم بدلاً من الدكتور إيهاب حليم، وتعيين الدكتورة الشيماء شفيق مديرة لإدارة الطوارئ بالمديرية، وتعيين الدكتور محمد صلاح، مديرً العزل في مستشفى الباجور العام، والذى كان يعمل مديرا لمستشفى الشهداء المركزى من قبل مع استمرار الدكتور وليد الشريف مديرا لمستشفى الباجور العام وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تخصيص 90% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا و10% لحالات الطوارئ، فضلا عن تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الكورونا لمدة 24 ساعة، جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا، وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالي للفيروس.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة لمرضى كورونا بالمستشفيات العامة والمركزية بالتنسيق مع المستشفى التعليمى والجامعى لاستقبال المرضى المصابين بأمراض أخرى فضلاً عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات وتحويل المرضى الى المراكز والوحدات الصحية وتفعيل العمل بعربات القوافل العلاجية للكشف بدلا من المستشفيات مع إستمرار عمل الطوارئ والاستقبال للحوادث فقط .

وأشاروكيل وزارة الصحة بأنه سيتم وقف قوائم الانتظارعلى العمليات الباردة واستمرار صرف علاج نفقة الدولة لمدة ثلاثة شهور، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي بين المواطنين لتفادى الإصابة بفيروس كورونا .

وشدد محافظ المنوفية على تفعيل الخط الساخن لتلقى اتصالات مصابي الكورونا والتنسيق لهم من خلال مديرية الصحة على الخط الساخن لرقم : 15562 وكذا على غرفة عمليات المحافظة على الارقام الاتية : 2222035ـ 2224899ـ 2239804 طوارئ مديرية الصحة 0482176140 ، والخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 105 ـ 15335 .