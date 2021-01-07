اليوم السابع
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"صحة البحيرة" تكشف حقيقة نقص الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

الخميس، 07 يناير 2021 04:05 م
"صحة البحيرة" تكشف حقيقة نقص الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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نفى الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ما أثير عن نقص أسطوانات الأكسجين المستخدمة فى مستشفى الصدر بدمنهور.

وأكد وكيل الوزارة، أنه لا يوجد عجز فى أسطوانات الأكسجين داخل مستشفى الصدر بدمنهور، موضحًا أنها تحتوى بداخلها على 16 ألف لتر أكسجين، بالإضافة إلى وجود 70 أسطوانة أكسجين ممتلئة.

وأوضح "طلحة"، أن المستشفى استقبلت هذا المريض فجر اليوم، وعلى الفور تم وضعه على جهاز أكسجين وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن الفيديو المتداول يظهر فيه صوت ضخ أسطوانات الأكسجين الذى يستخدمها المريض، لافتاً إلى أن المريض ظهر فى الفيديو هو على جهاز أكسجين قام برفع الماسك للحديث عن عدم توفره.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مديرية الصحة تحتوى على 200 أسطوانة أكسجين ممتلئة ويتم توزيعها وفقاً للاحتياجات كل مستشفى، مشيراً إلى أن تم استلام أكثر من 35 ألف لتر أكسجين من وزارة الصحة رصيد احتياطى لمنع حدوث أزمة فى نسب الأكسجين داخل المستشفيات، مؤكداً أن محافظة البحيرة تحتوى على نسبة أكسجين كبيرة جدا.

وأكد أنه لا صحة لمثل تلك المعلومات، وعلى الجميع تحرى الدقة والموضوعية فى نشر، وتناول الأخبار المتعلقة بالحالات، والمصابين بفيروس كورونا، حتى لا يصاب الأهالى بحالة من الهلع والفزع.

 


أسطوانات الأكسجين

مستشفى الصدر بدمنهور

اخبار مصر

نقص الاكسجين

وزارة الصحة

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