صحة البحر الأحمر: لا يوجد نقص فى الأكسجين بالمستشفيات ونتابع كل 6 ساعات

البحر الأحمر - عماد عرفة

تابع الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، بمحافظة البحر الأحمر، توزيع إمدادات الأكسجين بالمستشفيات، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان وبناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر تابع اليوم توزيع إمدادات الأكسجين بالمستشفيات، حيث تواجد اليوم بمستشفى الغردقة العام فى وقت الإمداد وملئ خزان الأكسجين يرافقة مدير المستشفى ومدير إدارة المستشفيات الدكتور عمرو عادل، ومدير مكافحة العدوى وفريق من الإدارة الهندسية لمتابعة الوضع الحالى والتواصل مع الشركة الموردة للتأكيد على وصول الأكسجين فى الوقت المحدد.

أكد مدير الصحة، أنه لا يوجد نقص فى الأكسجين فى مستشفيات الصحة بالبحر الأحمر، كما أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك وتوزيع الأكسجين بالمحافظة ولمتابعة شبكات الأكسجين للتأكد من توافر المخزون الكافى كل 6 ساعات والتأكد من وجود عدد كافى من أسطوانات الأكسجين وتحديد لجنة فرعية فى كل مستشفى مسئولة لمتابعة الموقف على مدار الساعة.

وأكد أنه يتم عرض تقرير يومى أولًا بأول بالكميات الموجودة، لسرعة التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى نقص.