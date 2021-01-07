شاهد تركيب "تمثال لاعب كرة اليد" استعداد لكأس العالم لكرة اليد.. صور

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التجهيزات النهائية لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021". مؤكدا علي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات وأجهزة المحافظة لاستقبال هذا العرس الرياضي والذي من المقرر انطلاقه خلال أيام و يأتي ذلك في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والوازارات المعنية لهذا الحدث الرياضى العالمي.

وأوضح "الشريف" فى بيان له اليوم أنه في ظل الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية الاستعدادات لاستضافة البطولة والتي بدأت منذ العام الماضي، لإظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم.

وأكد أن استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد لا تعد عُرسا رياضيا كبيرا فقط بل تمثل إضافة كبيرة للمجتمع المصرى فى كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والثقافية. موجها كل الشكر لجميع القائمين على استعدادات البطولة.

علي الصعيد ذاته؛ تفقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، أعمال تركيب "تمثال لاعب كرة اليد" مواكبة لحدث استضافة كأس العالم لكرة اليد، وذلك بميدان داون تاون بمدخل الإسكندرية والذي يربط مدخل الإسكندرية الصحراوي بالطريق الزراعي والطريق الدائري ومحور التعمير والطريق الدولي.

وأوضح نائب المحافظ أن تركيب التمثال جاء في ضوء توجيهات محافظ الإسكندرية الذي وجه بتغيير العمل الفني بالميدان لمواكبة الأحداث الهامة التي تمر بها المحافظة.

وأضاف أنه تم تفقد جميع الاستعدادات بطريق الاستاد وجميع الطرق المؤدية إليه، فضلا عن وضع 230 علم لمصر والإسكندرية بطريق الاستاد على أعمدة الإنارة، والتشديد علي المتابعة المستمرة لجميع التجهيزات.

وذلك بحضور اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، و محمود بريك رئيس حى العامرية ثان، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والعميد محمد عابدين رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة.