سيناتور جمهورى: أشعر بالحرج من اقتحام الكونجرس.. وترامب حرض على الفتنة

كتب أحمد عرفة

قال السيناتور الجمهورى ليندزي جراهام، إنه يشعر بالحرج من اقتحام الكونجرس، متابعا: السؤال كيف يحدث ذلك بعد 20 سنة من 11 سبتمبر.



وأضاف السيناتور الجمهورى ليندزي جراهام، في كلمة له: دعمت الرئيس دونالد ترامب وأعتقد أنه كان مهما للمحافظين وحقق إنجازات لكن ذلك تشوه بما حصل أمس، موضحا أن جو بايدن هو الرئيس الشرعي للولايات المتحدة وأتطلع لانتقال سلمي للسلطة.



وتابع السيناتور الجمهورى ليندزي جراهام، أن إنجازات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته تشوهت بما جرى أمس، لافتا إلى أن دونالد ترامب حرض يوم أمس على الفتنة.



وقال السيناتور الجمهورى ليندزي جراهام، إن ترامب دمر داعش وخرج من الاتفاق النووي وحقق اتفاقات سلام، مستطردا: أمر محزن أن يكون الرئيس ترامب السبب لما حصل أمس.



وفى وقت سابق طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أي معلومات تساعد في تحديد هوية مثيري الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما ووجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".