اليوم السابع
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خالد صلاح
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ستاندرد آند بورز داو جونز تعتزم إلغاء شهادات الإيداع الأمريكية لشركات صينية

الخميس، 07 يناير 2021 10:29 ص
ستاندرد آند بورز داو جونز تعتزم إلغاء شهادات الإيداع الأمريكية لشركات صينية بورصة نيويورك ـ صورة أرشيفية
رويترز

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قالت ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق الأربعاء، إنها ستلغي شهادات الإيداع الأمريكية لثلاث شركات اتصالات صينية هي تشاينا موبايل وتشاينا تليكوم كوربوريشن وتشاينا يونيكوم (هونج كونج) من مؤشراتها.

وقالت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "إعلان ستاندرد آند بورز داو جونز المضي قدما في إلغاء شهادات الإيداع الأمريكية المشار إليها عاليه من مؤشراتها راجع إلى أحدث تأكيد لبورصة نيويورك أنه من المقرر إلغاء إدراج الشهادات".

قالت بورصة نيويورك أمس إنها ستشطب الشركات الصينية الثلاث اعتبارا من 11 يناير، مؤكدة أحدث تراجع لها في هذا الصدد، وذلك بعد يوم من إبلاغ وزير الخزانة ستيفن منوتشين رئيس البورصة بمعارضته لقرار سابق بالتراجع عن شطب ثلاث شركات صينية للاتصالات.

يسلط التخبط الضوء على الارتباك بشأن ما هي الشركات التي يشملها أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر، والذي يحظر استثمار الأمريكيين في شركات عامة متداولة تعتبرها واشنطن على صلات بالجيش الصيني.

كان المستثمرون باعوا مراكز في الأوراق المالية بعد إعلان بورصة نيويورك الأول في الأسبوع الماضي عن اعتزامها إلغاء إدراج تشاينا موبايل وتشاينا تليكوم وتشاينا يونيكوم. لكن الأسهم ارتفعت بعد قول البورصة إنها لن تفعل ذلك، ثم هوت من جديد بعد التحول الأحدث.

 


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