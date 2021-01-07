زيادة عدد منافذ الألبان المدعمة التابعة لمحافظة المنوفية.. تعرف عليها

المنوفية - محمود شاكر

قامت إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بقيادة الدكتورة مروة فتحى، بعمل خطة للتوسع في توفير منافذ الألبان الصناعية المدعمة .

وجاءت الخطة بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .

وقام فريق المديرية والإدارات الطبية بالمحافظة بالتجهيز والتدريب لفتح هذه المنافذ تيسيرا على المواطنين وتقليل المسافات، وقد تم تجهيز عدد من الوحدات الصحية بالإدارات الطبية الأكثر احتياجا، وشملت إدارة شبين الكوم "الماي - ميت مسعود - بتبس"، إدارة أشمون "طليا - سبك الاحد - شما"، إدارة الباجور "سبك الضحاك - فيشا الصغرى - اسطنها"، منوف "فيشا الكبرى - تتا"، وفى السادات بكفر الداود".