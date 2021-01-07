رويترز: سماع دوى انفجار ضخم فى مدينة عدن اليمنية

رويترز

أفادت وكالة الأنباء رويترزعن سماع دوى انفجار ضخم فى مدينة عدن اليمنية، وقال سكان لرويترز إنهم سمعوا دوي انفجار ضخم في مدينة عدن اليمنية مساء اليوم الخميس، وأوضح السكان أن الانفجار سُمع قرب سجن مركزي بالمدينة الساحلية.