اليوم السابع
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رويترز: سماع دوى انفجار ضخم فى مدينة عدن اليمنية

الخميس، 07 يناير 2021 10:37 م
رويترز: سماع دوى انفجار ضخم فى مدينة عدن اليمنية انفجار - أرشيفية
رويترز

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أفادت وكالة الأنباء رويترزعن سماع دوى انفجار ضخم فى مدينة عدن اليمنية، وقال سكان لرويترز إنهم سمعوا دوي انفجار ضخم في مدينة عدن اليمنية مساء اليوم الخميس، وأوضح السكان أن الانفجار سُمع قرب سجن مركزي بالمدينة الساحلية.


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