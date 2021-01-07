رويترز: سماع دوى انفجار ضخم فى مدينة عدن اليمنية

أفادت وكالة الأنباء رويترزعن سماع دوى انفجار ضخم فى مدينة عدن اليمنية، وقال سكان لرويترز إنهم سمعوا دوي انفجار ضخم في مدينة عدن اليمنية مساء اليوم الخميس، وأوضح السكان أن الانفجار سُمع قرب سجن مركزي بالمدينة الساحلية.
رويترز: سماع دوى انفجار ضخم فى مدينة عدن اليمنيةالخميس، 07 يناير 2021 10:37 م
انفجار - أرشيفية
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