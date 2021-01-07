وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم أن إعلان حالة الطوارىء يستلزم مطالبة المواطنين بالبقاء فى منازلهم وطلب المطاعم والحانات بالتوقف عن تقديم المشروبات الكحولية بداية من الساعة السابعة مساء، إلى جانب إغلاق صالات الألعاب الرياضية من الساعة الثامنة مساء.

يأتي هذا فى الوقت الذى سجلت فيه العاصمة اليابانية طوكيو 2447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي سجلته الليلة الماضية بأكثر من 800 حالة، الأمر الذى أثار المخاوف من تكدس المستشفيات قريبا.

يشار إلى أن التدابير المتخذة مؤخرا هي أكثر مرونة من تلك التي تم فرضها في فصل الربيع الماضي، حين تم إغلاق مدارس والعديد من الشركات فى جميع أنحاء البلاد بشكل مؤقت وإلغاء حفلات.