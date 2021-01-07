استوكهولم (أ ش أ)

وصف رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفين، الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الأمريكية (واشنطن) أمام مبنى الكونجرس بأنها تعد اعتداء على الديمقراطية، وقال لوفين - وفقا لقناة (سى إن بى سى) الأمريكية، اليوم الخميس - إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" والعديد من أعضاء الكونجرس يتحملون مسئولية كبيرة عن التطورات المقلقة في واشنطن، مشيرا إلى أنه يجب احترام عملية الانتخابات الديمقراطية.