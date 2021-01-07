مدريد (أ ش أ)

أعرب رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز عن قلقه إزاء الاحتجاجات التى اندلعت أمام مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول)، وقال سانشيز - وفقا لقناة (سي إن بي سي) الأمريكية، اليوم الخميس - "إنني أتابع بقلق الأنباء الواردة من الكابيتول هيل في واشنطن.. إلا إنني أثق في قوة ديمقراطية أمريكا"، مشيرا إلى أن الرئاسة الجديدة لـجو بايدن ستكون قادرة على توحيد الشعب الأمريكي.