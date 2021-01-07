رئيس وزراء إسبانيا: أمريكا عاشت يوما مأساويا وانتصرت الديمقراطية على التطرف

كتب محمد شعلان

أكد بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، أن تصديق مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين في جلستهما المشتركة، على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وانتصار الديمقراطية على التطرف، وغرد سانشيز على حسابها بموقع "تويتر"، قائلا، "الكونجرس الامريكى يؤكد فوز جو بايدن بعد يوم مأساوى، و نجح هجوم الأمس على مبنى الكابيتول فقط فى تعزيز المبادئ الديمقراطية التى نتشاركها مع الولايات المتحدة".



رئيس وزراء اسبانيا على تويتر

وأضاف بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسبانى، أن اسبانيا ستظل تعمل مع الولايات المتحدة من أجل عالم أكثر عدلاً وانتصار الديمقراطية على التطرف.

ووافق مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين في جلستهما المشتركة، على التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بأكثر من 270 صوتا.

ورفض مجلس النواب الأمريكى، منذ قليل، الطعن على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية فى ولاية بنسلفانيا، فيما استقال نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى ماثيو بوتينجر من منصبه، احتجاجا على اقتحام مؤيدى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكى (الكابيتول).

وذكر ذلك مصدر مقرب من بوتينجر لشبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وكانت مصادر مطلعة، قالت إن اثنتين من كبار مساعدى السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب استقالتا الأربعاء، فى أعقاب العنف فى مبنى الكونجرس، بينما يفكر مسؤولون كبار آخرون في البيت الأبيض في الاستقالة، بينهم روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي ونائبه ماثيو بوتينجر.