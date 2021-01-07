رئيس مدينة ملوى: فتح المجازر وحملات مكثفة على المخابز البلدية والأسواق

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى برئاسة اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، عن خطة استعدادها لاستقبال أعياد الميلاد المجيد والتى شملت تكثيف الحملات على الأسواق ومحلات الجزارة ومتابعة المخابز، بالإضافة إلى فتح المجازر الرسمية خلال فترة اعياد الميلاد ،وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ضمن خطة المحافظة بتكثيف الرقابة على المحلات والاسواق والمخابز البلدية مع اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبها قامت الوحدة المحلية لمجلس قروى تونا الجبل برئاسة حسين عبدالله رئيس القرية بشن حملة تموينية على المخابز البلدية والمجازر العمومية بنطاق الوحدة بالتعاون مع إدارة تموين المركز وأسفرت الحملة عن تحرير 9 مخالفات لعدد من المخابز البلدية بنطاق دائرة الوحدة مابين " نقص وزن ـ عدم اعطاء بون صرف ـ عدم الاعلان عن ميعاد التشغيل ـ عدم نظافة إدوات العجن ـ غير مطابق للمواصفات " وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونيّة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مدينة ملوى بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية و الأسواق بجميع قرى المركز والمدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأن هذة الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.