اليوم السابع
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الخميس، 07 يناير 2021 10:33 ص
خالد صلاح
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رئيس جامعة الفيوم: حصلنا على أعلى ميزانية فى التاريخ هذا العام

الخميس، 07 يناير 2021 09:00 ص
رئيس جامعة الفيوم: حصلنا على أعلى ميزانية فى التاريخ هذا العام رئيس جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالى

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قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة حصلت على أعلى ميزانية في تاريحها هذا العام وهو ما يعكس توجه الدولة إلى الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه سيتم احتساب جميع الدرجات للطلاب فى الامتحانات التى تم تأديتها قبل قرار تعليق الدراسة بالجامعات والرجاء الامتحانات إلى بداية الفصل الدراسى الثانى.

ولفت رئيس الجامعة، إلى أن جامعة الفيوم مثل غيرها من الجامعات وكافة القطاعات سجلت عدد من الإصابات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بفيروس كورونا، ولكن كان يتم التعامل بكل سرعة مع أى حالة تظهر عليها الأعراض وعزلها ولم تكن نسبة الإصابات كبيرة.


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