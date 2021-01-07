رئيس اليمن: نأسف على عنجهية ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران

(وكالات)

ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، دعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للحكومة الجديدة واستنكاره لاستهداف مطار عدن الدولي, معرباً عن تقديره لجهوده الهادفة لتحقيق السلام في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس هادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث, بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح.

وأعرب هادي عن أسفه إزاء تمادي وعنجهية مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي لا تريد السلام، مشيراً إلى قيام ملييشيا الإرهاب باستهداف مطار عدن المدني والحكومة والمدنيين في عمل إرهابي غادر وجبان.

وأشاد هادي بجهود المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية, لافتاً الانتباه إلى أن "قمة العلا" الخليجية جددت التأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن.