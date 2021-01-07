رئيس الأرجنتين يدين أعمال العنف فى الولايات المتحدة: دعمنا القوى لبايدن

كتبت ـ فاطمة شوقى

أدان رئيس الارجنتين، ألبرتو فرنانديز أعمال العنف التي ارتكبها أتباع دونالد ترامب فى مبنى الكابيتول بواشنطن بالولايات المتحدة، وكتب فرنانديز على حسابه على تويتر "نعرب عن إدانتنا لأعمال العنف الخطيرة وغضب الكونجرس الذي وقع اليوم فى واشنطن العاصمة".

واختتم الرئيس الأرجنتينى حديثه قائلاً: "نحن على ثقة من أنه سيكون هناك انتقال سلمى يحترم الإرادة الشعبية ، ونعرب عن أقوى دعمنا للرئيس المنتخب جو بايدن"

وأشارت صحيفة "باخينا 12" الأرجنتينية إلى أن أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تجاوزا الشرطة، وفى ظل حالة من الفوضى التي سادت الكابيتول هيل ، عُلقت جلسة البرلمان المقررة للتصديق على فوز الديمقراطيين فى الانتخابات الرئاسية.

وادان العديد من الرؤساء والمسئولين، احداث العنف أمام الكونجرس الأمريكى ،من بينهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسى يانس ستولتنبرج، فقد وصف مشاهد العنف في الكونجرس بـ"الصادمة"، مؤكداً على ضرورة احترام نتائج الاقتراع الرئاسي.

وكانت حالة من الذهول قد سادت الأوساط الدولية ليلة أمس أمام مشاهد اقتحام الكونجرس الأمريكي.