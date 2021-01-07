رئيسة مدينة أجا بالدقهلية تشرف على إعدام 94 شيشة ضبطت بكافيهات مخالفة

الدقهلية شريف الديب

أكدت رحاب المزين رئيس مركز ومدينه أجا، بمحافظة الدقهلية، على متابعة اللجنة المشكلة من فريق العمل التنفيذى أحمد حجازى، ومسؤل المتابعة بالمركز، ومسؤل البئية برئاسة المركز، وذلك أثناء دفن وإعدام الشيش التى تم مصادرتها أثناء الحملات المكثفة على الكافيهات والمقاهي، وتم تجميع 94 شيشة وعلى الفور وتم تكسيرها باللودر والتخلص منها بالطريقة الصحيحة عن طريق إدارة شئون البيئة.

كما شددت رئيسة المجلس، على الجميع بضرورة الالتزام وتكثيف الحملات على الكافيهات والمقاهى ومصادرة الشيش وإعدامها وعدم تسليمها لأصحاب المقاهى مرة أخرى فى حالة مخالفتها، وتقديم الشيش لروادها مرة أخرى.

وصدرت تعليماتها لفريق العمل التنفيذى بتكثيف الحملات والتفتيش على المقاهى والكافيهات ومتابعه مدى تطبيق قرار رئيس الوزراء.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا وقرار رئيس الوزراء وتعليمات محافظ الدقهلية بمنع الشيش بالكافيهات والمقاهى كإجراء احترازى لمواجهه خطر فيروس كورونا.