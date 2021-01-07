رئيسة مجلس النواب الأمريكى: لا خطط حتى الآن بشأن حفل تنصيب جو بايدن

كتب أحمد عرفة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بات يشكل خطرا على الولايات المتحدة، موضحا أنه لا أحد تصور إمكانية تحريض الرئيس الأمريكى الناس على العنف.

وأضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، خلال كلمة لها، أن تنحية الرئيس دونالد ترمب أمر بالغ الأهمية، موضحة أن الديمقراطيين يضغطون من أجل محاسبة ترامب.

ولفتت نانسى بيلوسى إلى أن ما فعله الرئيس ترامب هو محاولة لتقويض الانتخابات، مستطردة أنه لا خطط حتى الآن بشأن حفل تنصيب جو بايدن، موضحة أن ما جرى أمس مأساة حزينة لبلادنا.

وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكى: "نحن لا نعيش في جمهورية تعتمد على الفساد"، موضحة أن الرئيس ترامب بدعوته للتمرد أمس أثبت أنه يجب عزله ويجب محاسبته على أفعاله، وأن ما يجب استخلاصه مما حدث أمس هو توخى الحذر لأن هؤلاء لا يكترثون بسلامة الآخرين ونقل السلطة سلميا. وقالت نانسى بسلوسى: "لترمب أن يختار ما إذا أراد أن يخضع للمرة الثانية لمحاكمة برلمانية".

وفى وقت سابق طلب مكتب التحقيقات الفيدرالى من الأمريكيين تقديم أي معلومات تساعد فى تحديد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشئون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".