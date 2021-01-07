جنرال بالجيش الاثيوبى: قوات إريترية دخلت إقليم تيجراى‭ ‬خلال الاشتباكات

كتب - أحمد عرفة - رويترز

قال جنرال كبير في الجيش الإثيوبى فى مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع إن القوات الإريترية دخلت إثيوبيا دون دعوة بينما كان جنوده يشتبكون مع قوة متمردة في إقليم تيجراى الشمالى، ويظهر المقطع المصور الذي لم تتمكن رويترز من التحقق من صحته على نحو مستقل، الميجر جنرال بيلاي سيوم وهو يتحدث في اجتماع في مقلي عاصمة الإقليم أواخر ديسمبر من العام الماضى، وقال سيوم "دخلت قوات لم نرد دخولها. هل كنا من دعوناهم (للدخول)؟ كلا ... دخلوا من تلقاء أنفسهم ويجب توضيح ذلك".

ولم ترد متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ولا رئيس فريق الطوارئ الإثيوبي في عملية تيجراي ولا متحدث عسكري على تساؤلات بشأن المقطع المصور، كما لم يصدر رد أيضا من وزير الإعلام الإريتري يماني مسقل، وقد تزعج تصريحات بيلاى الحلفاء الغربيين القلقين من أن يزيد توغل من هذا القبيل من حدة صراع في تيجراى أودى بالفعل بحياة الآلاف.

ووقعت إثيوبيا وإريتريا عام 2018 اتفاق سلام أنهى أعمالا قتالية استمرت لعقدين من الزمان وتعتبران حاليا الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي عدوا مشتركا.