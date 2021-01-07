جامعة الزقازيق تنظم قافلة طبية وخدمية لدار إيواء.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وجه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، اليوم الخميس، قافلة طبية وخدمية لدار للإيواء بمركز الزقازيق تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق وإشراف الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع ضمن فعاليات مهرجان البيئة الثامن عشر تحت شعار "صحة الإنسان"، وذلك من خلال اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية فى ظل جائحة فيروس كورونا.

أكد رئيس جامعة الزقازيق، حرص الجامعة على تقديم خدمة حقيقية لأبناء محافظة الشرقية من خلال تقديم قوافل طبية وبيطرية وخدمية لكافة قرى ومراكز محافظة الشرقية، يأتى ذلك من خلال التطور الكبير الذى حدث فى مفهوم دور الجامعة فى خدمة المجتمع خلال الـ 20 عاماً الماضية ، مشيرا إلى أن الجامعة مؤسسة لا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمى فقط بل يمتد أيضا إلى خدمة المجتمع والبيئة.

وقالت الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية الخدمية تأتى تحت إشراف الدكتورة وفاء فوزى وكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت شعار أنت ليس لوحدك، بالاشتراك مع مجموعة العمل التطوعى بكلية التربية النوعية برئاسة الدكتور يونس مصطفى وكيل كلية التربية النوعية لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة تغريد بركات رائدة أسرة العمل التطوعى تحت إشراف الدكتور هانى حلمى عميد الكلية .

وتابعت نائب رئيس الجامعة، أن القافلة البشرية شملت تخصص الأطفال حيث تم الكشف على 46 حالة من مقيمى الدار، وتم توزيع الهدايا والملابس على نزلاء الدار من أسرة العمل التطوعى بكلية التربية النوعية.

وأكدت الدكتورة وفاء فوزى وكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم التواصل مع مدير دار الإيواء للتأكد من من تنفيذ التعليمات الخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتم تقديم الملابس واللعب وأدوات للرسم وبعض المأكولات للأطفال.

وقام بتنظيم أعمال القافلة ناصر الجندى مدير إدارة المشروعات بالجامعة، باللاشتراك مع وفاء فوزى وكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور يونس مصطفى وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق العمل التطوعى برئاسة الدكتورة تغريد بركات و6 أعضاء هيئة تدريس و 12 طالباً وطالبة.



المشاركين فى القافلة