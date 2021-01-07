تموين سوهاج: تحرير 1928 محضرا متنوعا لضبط الأسواق وإحكام الرقابة

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بمحافظة سوهاج، عددا من الحملات التموينية على الأسواق وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها 1928 محضرا صرح بذلك المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، أن الحملات استهدفت الأسواق ومنافذ البيع والمحال التجارية وأن المحاضر التي تم تحريرها في مجال المخابز بلغت 1649 محضرا، تنوعت ما بين نقص وزن، عدم انتظام سجلات، عدم إعلان مواعيد تشغيل، عدم إعطاء بون صرف، توقف، عدم الاحتفاظ بميزان، عدم نظافة مخابز، مواصفات، تصرف، غلق، تجميع بطاقات مواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير279 محضرا، ما بين عدم الإعلان عن أسعار، عرض سلع مجهولة المصدر، بيع بسعر أزيد، محاضر بوتاجاز، محال بدون ترخيص.

وأنهى وكيل تموين سوهاج تصريحاته الصحفية، أن المديرية تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.