اليوم السابع
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تعيين سامى الهوارى مديرا لمنطقة العريش للثروة السمكية

الخميس، 07 يناير 2021 12:31 ص
تعيين سامى الهوارى مديرا لمنطقة العريش للثروة السمكية محافظ شمال سيناء
شمال سيناء محمد حسين

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أصدر الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكيةً بندب المهندس سامى الهوارى للعمل مديرًا لمنطقة العريش للثروة السمكية .

وجاء فى القرار إنه تم الموافقة على ندب المهندس سامى سليمان سالم جمعة الهوارى أخصائى تطوير وإرشاد بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الزراعة للقيام بأعمال مدير منطقة العريش للثروة السمكية .

وأضاف المهندس سامى الهوارى، لـ"اليوم السابع"، أنه سيواصل تنفيذ توجيهات الهيئة العامة للثروة السمكية فى خدمة قطاع الصيد بمحافظة شمال سيناء، موضحًا أن شمال سيناء تعد من أهم مناطق الجمهورية فى إنتاج الثروة السمكية نظرًا لوقوعها على أهم مصادر صيد الأسماك، وهى: ساحل البحر المتوسط وبحيرة البردويل .


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اخبار شمال سيناء

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