تشييع جثمان رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالغربية المتوفى بكورونا.. صور

واستقبل الأهالى الجثمان على الطريق قادما من القاهرة في سيارة إسعاف، وأدى الاهالي صلاة الجنازة عليه بالشارع، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر عائلته بالقرية.

كان الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس منذ أسبوعين، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية وتم عزله بإحدى مستشفيات القاهرة وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي وتوفي متأثرًا بإصابته بالفيروس القاتل.