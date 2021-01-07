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تشييع جثمان رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالغربية المتوفى بكورونا.. صور

الخميس، 07 يناير 2021 09:43 ص
تشييع جثمان رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالغربية المتوفى بكورونا.. صور جنازة رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية
الغربية مصطفى عادل

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شيع المئات من أهالي قرية شبرا تنا بمركز بسيون، العميد سعيد الشاذلي رئيس الاتحاد الإقليمي الجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية، والذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

واستقبل الأهالى الجثمان على الطريق قادما من القاهرة في سيارة إسعاف، وأدى الاهالي صلاة الجنازة عليه بالشارع، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر عائلته بالقرية.
 
كان الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس منذ أسبوعين، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية وتم عزله بإحدى مستشفيات القاهرة وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي وتوفي متأثرًا بإصابته بالفيروس القاتل.
 
 
جنازة رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية (1)
جنازة رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية (1)

جنازة رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية (2)
جنازة رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية (2)

جنازة رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية (3)
جنازة رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية (3)
 
 
 

 


رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية

جنازة رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية

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تشييع جنازه رئيس الاتحاد الإقليمي

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اخبار مصر

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