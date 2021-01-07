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تسجيل 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان

الخميس، 07 يناير 2021 06:41 م
تسجيل 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي حصيلة قياسية للإصابات اليومية بالفيروس، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق قررت السلطات اللبنانية إغلاق جميع المساجد فى لبنان ابتداء من صباح اليوم الخميس، حرصا على حياة المصلين فى ضوء تفشى وباء كورونا.

وذكرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية فى لبنان – فى بيان لها – أن قرار إغلاق المساجد، جاء بعد التشاور مع أهل الخبرة من الأطباء والمتخصصين واستنادا إلى المعطيات الصحية وبعد التنسيق مع الجهات الرسمية المكلفة بالتعامل مع تفشى وباء كورونا.


لبنان

كورونا

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فيروس كورونا

كوفيد 19

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