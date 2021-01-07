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تسجيل 1162 حالة وفاة بكورونا فى بريطانيا

الخميس، 07 يناير 2021 11:07 م
تسجيل 1162 حالة وفاة بكورونا فى بريطانيا كورونا أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السلطات الصحية البريطانية خلال الساعات الـ24 الماضية عن تسجيل ثاني أكبر زيادة في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس أن حصيلة ضحايا كورونا ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 1162 حالة وفاة مقابل 1041 وفاة في اليوم السابق، ما يمثل أكبر زيادة يومية منذ 21 أبريل عندما تم رصد قفزة غير مسبوقة بواقع 1224 وفاة.

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 52618 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 62322 إصابة في اليوم السابق وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة مليونين و889419 إصابة مؤكدة منها 78508 وفيات، فيما لا يزال في المستشفيات البريطانية أكثر من 30 ألف مصاب بالعدوى 2821 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.


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