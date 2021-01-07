تخصيص 2 مليار و600 مليون جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجا بديرمواس بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

عقدت المهندسة نبيلة على، رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، اجتماعا موسعا، لوضع التصور الخاص بتطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتنمية 1381 قرية كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية والخاصة بالقرى والنجوع والمدرج ضمنها مركز ومدينة ديرمواس ضمن خمس مراكز على مستوى محافظة المنيا وهى أبو قرقاص وملوى ومغاغة والعدوة وديرمواس.

وذلك لتنمية جميع قطاعات البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحى وقطاع التعليم وقطاع الطرق وقطاع الرى ووضع تصور لتحديد الاحتياجات بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس برئاسة المهندسة نبيلة على محمود رئيس المركز ورؤساء القطاعات الخدمية بمركز ومدينة ديرمواس ومديرى مديريات الخدمات.

وبحضور اللواء مجدى عبد الحميد، مستشار اللواء أسامة القاضى وأحمد العمدة منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا وطه داود نائب رئيس مركز ومدينة ديرمواس.

وتم وضع تصور باحتياجات التنمية المتكاملة بكافة قطاعات مركز ومدينة ديرمواس لوضعها موضع التنفيذ ضمن المبادرة الرئاسية التى أطلقها رئيس الجمهورية حياة كريمة لتنمية 1381 قرية مصرية كمرحلة أولى لرفع مستوى كافة الخدمات والتى كان لمركز ديرمواس نصيب أن يكون ضمن هذه المبادرة مع خمس مراكز أخرى بمحافظة المنيا، حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار و600 مليون جنيه تكلفة البناء التحتية المستهدف تطويرها وتغطية احتياجات القطاعات الخدمية بمركز ومدينه ديرمواس والتى تعد نقل نوعية فى تحسين مستوى كافة الخدمات والتى تضع المواطن الديرمواسى على أول طريق الرخاء التنمية.

من جانبها، قالت المهندسة نبيلة على رئيس المركز، إن المبادرة تمثل دفعة قوية لقطاعات الخدمات وخطوة على الطريق الصحيح لتجويد مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأنها والأجهزة التنفيذية التابعة لن يدخروا جهدا لتنفيذها.

وأشار اللواء مجدى عبد الحميد مستشار محافظ المنيا، إلى أن القادم أفضل لمركز ديرمواس بفضل مجهودات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا الذى يسعى جاهدا لتحقيق طفرة فى كافة الخدمات ليلمس المواطن حجم التنمية ويجنى ثمارها وأن الرئيس السيسى وعد وأوفى عندما أعطى محافظات الصعيد وفى القلب منها المنيا اهتماما خاصا وتم تضمينها ضمن المبادرة التى تمثل مظلة وحاضنة تنموية.

وقال أحمد العمدة منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا، إن المبادرة ستستمر لأكثر من مرحلة قادمة وسوف تتضمن العديد من المحاور لتحقيق نهضة مستقبلية وبنية تحتية قادرة على التجاوب مع متطلبات المستقبل الذى وضع ملامحه رئيس الجمهورية وبدأ ملامسته على أرض الواقع.

واثنى على الجهود المبذولة فى هذا الشأن من قبل الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة ديرمواس للتسيع بوضع تصور لاحتياجات كافة القطاعات الخدمية وفق دراسة متأنية وتشاور ونقاش فى كافة التفاصيل مع رؤساء القطاعات بالمركز وأشاد بعزم الجميع لتذليل أى عقبات تعوق تنفيذ المبادرة.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة هى مبادرة رئاسية أطلقها رئيس الجمهورية لتنمية كافة القطاعات الخدمية لعدد 1381 قرية مصرية وتضمنت قرى 5 مراكز بمحافظة المنيا من بينها ديرمواس بأن تكون ضمن هذه المراكز باعتماد قدره 2 مليار و600 مليون جنيه.