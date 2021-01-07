وأشارت إلى تعافى 7 آلاف و872 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس في البلاد إلى مليون و95 ألفًا و616 حالة.

يُذكر أن بولندا قد دخلت فى حالة إغلاق كامل في 28 ديسمبر الماضي وحتى 17 يناير الجارى في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس، كما فرضت الحجر الصحي لمدة 10 أيام على الوافدين من الخارج عبر أية وسلية نقل عامة.