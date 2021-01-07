وأشار طلال الميهوب، وفقا لقناة "ليبيا الحدث"، إلى أن اجتماعات "عراب الإخوان المسلمين خالد المشري وباقي أذناب الدولة التركية في تركيا" مع الأتراك ما هي إلا أخذ التعليمات من الباب العالي في تركيا بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية 5+5.