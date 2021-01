"براود بويز" قادة اقتحام الكونجرس.. جماعة متشددة معظمهم سجناء سابقين

فى ظل مشهد غير مألوف على الولايات المتحدة فى ليلة الفوضى باقتحام أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لمبنى الكونجرس خلال التصديق على جلسة نتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز بها الديمقراطى جو بايدن، تم طرح الكثير من التساؤلات عن هوية مقتحمى الكونجرس بسبب مظهرهم الغريب وملابسهم غير المعتادة.

وكشفت وسائل إعلام الأمريكية، إن جماعة يطلق عليها "براود بويز" هى من قادت المتظاهرين لاقتحام الكونجرس، حيث استغلت الجماعة كلام ترامب واتخذته شعارا لها، حيث قال إنه ينبغي لهم التوجه صوب مبنى الكونجرس للتعبير عن غضبهم بشأن عملية التصويت والضغط على المسؤولين المنتخبين لرفض النتائج، وحثهم على "القتال"، الأمر الذي أعتبره الكثير من الأمريكين بمثابة أمر عمليات من الرئيس لـ"براود بويز" لاقتحام مبنى الكونجرس، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

