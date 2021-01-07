بايدن: مهاجمو الكونجرس إرهابيون وما حدث استهدف سيادة القانون الأمريكى

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن المشاركين في الهجوم على الكونجرس إرهابيون، موضحا أن ما حصل أمس استهدف رمز سيادة القانون الأمريكي.



وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له، أن يوم أمس كان أحلك يوم في تاريخ الشعب الأمريكي، موضحا أن مجموعة من الغوغاء شنوا هجوما على الكونجرس لمصادرة إرادة الناخبين.



وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب: دونالد ترامب دهش من تصرف القضاة في المحكمة العليا الذي اتسم بالنزاهة، موضحا أن القضاء لا يخدم الرئيس وليس موجودا لحمايته، والكونجرس ليس عرشا للرئيس.



واستطرد جو بايدن: ديمقراطيتنا قد نجت بفضل القضاء، موضحا أنه لم يجد القضاء الأمريكي أي شيء يبرر التشكيك في نزاهة الانتخابات، لافتا إلى أن ادعاءات دونالد ترامب بشأن الانتخابات تخلو من أي أسس قانونية.

وكان لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم بعد أن اقتحم أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة، أمس، الأربعاء، مما أجبر الكونجرس على الإخلاء، حيث قام المشرعون بفرز الأصوات الانتخابية للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات نوفمبر.

اندلعت الفوضى بعد وقت قصير من إلقاء ترامب خطابًا مرة أخرى زعم فيه زوراً أنه فاز بولاية ثانية وتعهد بأنه "لن يتنازل أبدًا".

أطلقت الشرطة النار على امرأة، وقتلت بعد اختراق مبنى الكابيتول ومحاولة دخول غرفة مجلس النواب، وتوفي ثلاثة آخرون نتيجة "حالات طوارئ طبية"، بحسب إدارة شرطة العاصمة واشنطن.

تم نشر قوات من فرجينيا وماريلاند والحرس الوطني في العاصمة للمساعدة في قمع العنف. بعد عدة ساعات من الاقتحام، أعلنت السلطات أنه تم تأمين مبنى الكابيتول.

مع اندلاع الفوضى، طلب ترامب، من مؤيديه العودة إلى ديارهم لكنه كرر الادعاء بأن الانتخابات قد سُرقت. وقال: "يجب أن ننعم بالسلام، يجب أن يكون لدينا القانون والنظام".

وقالت الشرطة انه تم القبض على 52 شخص، أربعة منهم على صلة بتهم أسلحة، وتم ضبط ستة أسلحة نارية. كما تم العثور على قنبلتين، أحدهما بالقرب من اللجنة الوطنية الجمهورية والأخرى بالقرب من اللجنة الوطنية الديمقراطية، إلى جانب مبرد مملوء بزجاجات المولوتوف.