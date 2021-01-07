بايدن عن ترشيحه ميريك جارلاند لمنصب وزير العدل: سيعيد استقلالية الوزارة

كتب محمد سعودى

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، ترشيحه ميريك جارلاند، لمنصب وزير العدل، واختياره 3 مناصب عليا أخرى في الوزارة، وفقا لتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمى على تويتر.

وقال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، مساء اليوم: "سيعيد مرشحونا لوزارة العدل استقلالية الوزارة، لذا فهي تخدم مصالح الشعب وليس الرئاسة. سيعيدون بناء ثقة الجمهور في سيادة القانون ويعملون على ضمان نظام عدالة أكثر إنصافًا وإنصافًا".



بايدن

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه لن يتطرق للتعديل الـ25 في الدستور الخاص بعزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له، أن ما جرى من هو هجوم على أيقونة الديمقراطية، موضحا أن كل ما قام به الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ساعد في توجيه إهانات لمؤسساتنا الوطنية. وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب: لغة دونالد ترامب تشبه اللغة التى يستخدمها الديكتاتوريون.

ولقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم بعد أن اقتحم أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة، أمس، الأربعاء، مما أجبر الكونجرس على الإخلاء.

واندلعت الفوضى بعد وقت قصير من إلقاء ترامب خطابًا مرة أخرى زعم فيه زوراً أنه فاز بولاية ثانية وتعهد بأنه "لن يتنازل أبدًا".