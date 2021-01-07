انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة العزل المنزلى لمرضى كورونا بالإسماعيلية

وأوضحت مديرية الصحة بالإسماعيلية، أن مهام الفرق الثابتة للمتابعة التليفونية للحالات تتلخص في التواصل على الأقل 4 مرات بالمرضى المصابين بفيروس كورونا وليسوا مصابين بأمراض مزمنة، وذلك للاطمئنان على استقرار الحالة الصحية، بينما مهام الفرق الطائرة المتحركة وهي تقديم الزيارات المنزلية للمرضى المصابين بفيروس كورونا والمصابين أيضًا بامراض مزمنة وكبار السن والحوامل وذلك لتقديم الخدمات الطبية والتمريضية، وذلك بالتنقل من خلال العيادات المتنقلة المجهزة بأسطوانات الأكسجين وجهاز قياس تشبع الدم بالأكسجين وأجهزة النيبوليزر وأجهزة قياس الضغط والسكر، بالإضافة إلى توفير أدوية الأمراض المزمنة وشنطة علاج العزل لمنزلي وأدوية الطوارئ اللازمة وجميع مستلزمات الوقاية الشخصية للفرق الطبية من جوانيات وماسكات وواقي وجه وجاون وبدل أحادية الاستخدام. وكذلك توفير مطويات بها أرشادات العزل المنزلي للمريض وللمرافقين من أفراد الأسرة.

وأشارت مديرية الصحة بالإسماعيلية، إلى أن التعامل مع حالات لعزل المنزلي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان المعمول به، والعزل المنزلي للمريض لمدة عشرة أيام ويعتبر المريض متعافيا في حالة عدم ظهور أعراض في آخر ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن هناك متابعة للحالات وفي حالة تدهور الحالة وحاجتها للرعاية الصحية بالمستشفى فانه سيتم تحويلها مباشرة إلى مستشفى العزل من خلال الغرفة الفرعية لإدارة اأمة كورونا بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية.