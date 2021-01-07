انخفاض سكان لندن للمرة الأولى منذ 1988.. والعاصمة تعانى تراجع حاد فى المواليد

كتبت: نهال أبو السعود

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، تقريرا أفاد بانخفاض ​​عدد سكان لندن لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا، مدفوعًا بالتداعيات الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي وإعادة تقييم الناس للمكان الذي يعيشون فيه خلال الأزمة.

ووفقا للصحيفة، فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون في لندن قد ينخفض ​​بأكثر من 300 ألف هذا العام، من مستوى قياسي يبلغ حوالي 9 ملايين في عام 2020 إلى 8.7 مليون، سيؤدى هذا إلى إنهاء عقود من النمو مع أول انخفاض سنوى منذ عام 1988.

تأتى هذه التوقعات فى الوقت الذى يعيد فيه سكان المدن التفكير في أوضاعهم المعيشية أثناء الإغلاق، ويشجع ازدهار العمل من المنزل أثناء الوباء أعدادًا متزايدة من الناس على التفكير فى الانتقال إلى مكان آخر.

كما ورد في التقرير إن المملكة المتحدة يمكن أن تسجل "إفلاس الأطفال" في عام 2021 ، مع انخفاض معدل المواليد السنوي إلى أدنى مستوى منذ أن بدأت السجلات قبل أكثر من قرن.

على الرغم من أن نشر الأرقام الرسمية للسكان سيستغرق بعض الوقت، إلا إن هناك دلائل مبكرة على أن لندن في طريقها للانكماش لأول مرة هذا القرن.

وقالت إن مسحًا أجرته جمعية لندن في أغسطس 2020 وجد أن 4.5 % من سكان لندن - أو 416000 شخص - قالوا إنهم بالتأكيد سينتقلون من المدينة في خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

تظهر الأرقام الرسمية أن البطالة في المملكة المتحدة ترتفع بشكل أسرع في أحياء لندن، حيث تصارع البلاد أعمق ركود منذ 300 عام، انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة بين أكبر العواصم في أوروبا.

وفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن مشاكل الوظائف في لندن هي انعكاس لكثافة المدينة وفرص العمل النموذجية خلال الأوقات العادية - مثل الضيافة والترفيه وتجارة التجزئة والسفر - والتي تضررت بشدة من الوباء.

من المرجح أيضًا، أن يعمل سكان لندن من المنزل أكثر من أي مكان آخر في المملكة المتحدة - نظرًا لارتفاع نسبة الوظائف المهنية وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المالية في المدينة - مما يعني أن المزيد من الأشخاص يمكنهم الانتقال إلى أجزاء أخرى من البلاد إذا استمرت ممارسات العمل عن بُعد ما بعد الأزمة.