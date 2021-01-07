أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس، تسجيل 20 ألفا و346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة في البلاد إلى 10 ملايين و395 ألفا و278 حالة.
وذكرت الوزارة ،في بيان لها بثته قناة "إن دي تي في" الهندية، أنه تم تسجيل أيضًا 222 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 150 ألفا و336 حالة.
وأضاف البيان أن ولايات ماهاراشترا، وكارناتاكا، واندرا براديش وتاميل نادو وكيرالا، يعدوا من أكثر الولايات المتأثرة بارتفاع أعداد الإصابة، حيث سجلت ولاية ماهاراشترا وحدها 4 آلاف و382 حالة إصابة و66 حالة وفاة.
يذكر أن الهند تعد ثاني الدول الأكثر تضررا من ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
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