النائب الديمقراطى جيم ماجوفن: بقاء ترامب فى البيت الأبيض تهديدا لدستور أمريكا

كتب أحمد عرفة

قال السيناتور الديمقراطى جيم ماجوفن، إنه يتعين على نائب الرئيس والإدارة الأمريكية التصويت لتفعيل المادة 25 لعزل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف النائب الديمقراطى جيم ماجوفن، أن بقاء دونالد ترامب فى البيت الأبيض يشكل تهديدا للدستور الأمريكى والبلاد.

وفى وقت سابق، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالى من الأمريكيين تقديم أى معلومات تساعد فى تحديد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومى الأمريكى على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما ووجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".