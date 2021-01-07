النائب الأول لرئيس برلمان ليبيا يبحث مع السفير الإيطالى مسارات حل الأزمة

كتب : أحمد جمعة

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبى فوزي النويري، اليوم الخميس، سفير إيطاليا جوزيبي بوتشينو لدى ليبيا بمقر فرع ديوان مجلس النواب الشرعي بمدينة طرابلس، وناقشوا المسارات المطروحة لإنهاء الأزمة في البلاد وسبل التعاون.

وكانت لجنة الشون الخارجية فى مجلس النواب الليبى قد أعربت عن بالغ قلقها من التصعيد الأخير الذى يأتى بعد نجاح جهود التهدئة، محذرة الوسائط الإعلامية التى تبث خطاب الكراهية وتحض على العنف، وأدانت دعوات الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد.

وأكدت لجنة الخارجية فى مجلس النواب الليبي في بيان لها على أهمية صون حرمة الدم الليبى ووقوفها ضد خيار الحرب أو من يحرض عليها، مشددة على أن الوقت قد حان لتحقيق السلام بعد سنوات من الاقتتال المرير بين أبناء الشعب الواحد والذى تسبب في كلفة باهظة بشريا وماديا.

وحذرت اللجنة من اندلاع حرب جديدة في ليبيا ما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، مؤكدة رفضها التدخلات الخارجية وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من كافة مناطق ليبيا، داعية المجتمع الدولى إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ذلك.

وشددت اللجنة على أن الحرب لا يمكن أن تكون حلا لأزمة ليبيا الراهنة، مؤكدة أن السبيل الوحيد للحل هو مواصلة الحوار السياسي، ودعم عمل بعثة الأمم المتحدة في سبيل ذلك، والالتزام بتوصيات مؤتمر برلين.

ودعت اللجنة جميع الليبيين إلى التكاتف وتجاوز أحقاد الماضي وتجنيب ليبيا سيناريو الحرب والفوضى، والاستفادة من تجربة الأجداد المؤسسين الذين أنتجت دولة ليبيا المستقلة والموحدة.