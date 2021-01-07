المسجد الحرام يضع 52 شاشة إلكترونية للتوعية من كورونا.. صور

كتب محمد شعلان

تستمر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، فى زيادة الخدمات التكنولوجية لتوجيه وارشاد قاصدى المسجد الحرام، حيث وفرت رئاسة شون الحرمين 52 شاشة إلكترونية داخل وخارج المسجد الحرام، وتقدر المساحة الإجمالية للشاشات بـ"279 متر مربع"، وتم تخصيصها لنشر المحتوى التوجيهى والإرشادى لزوار وقاصدى البيت العتيق، وتعمل على مدار 24 ساعة.



الشاشات الارشادية فى المسجد الحرام

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من انتشار الشاشات الارشادية داخل وخارج المسجد الحرام، مفيدة بأن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين ممثلة فى وحدة تقوم بمتابعة الشاشات بالإشراف على الشاشات وتشغيلها وصيانتها.



الشاشات داخل الحرم



شاشات المسجد الحرام

وتزود الشاشات عالية الدقة بالمحتوى وفق الأحداث والمتغيرات عن طريق فريق مختص فى الجانب الشرعي والتوجيهي من التابعين للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتترجم إلى عدة لغات من خلال كادر مخصص للترجمة واللغات بالرئاسة، كما توزع الشاشات على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه.



المسجد الحرام

ويوجد فريق عمل مختص على مدار الساعة يقوم على تغيير محتويات الشاشات من خلال غرفة تحكم، ومتابعة جميع الشاشات الإلكترونية وملحقاتها والارتقاء بجودتها للوصول إلى أفضل المواصفات والمعايير، لمواكبة رؤية المملكة 2030، كما تم وضع جدول زمني لصيانة جميع الشاشات صيانة وقائية وإصلاحية.

وبثت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين من خلال الشاشات أكثر من 40 رسالة توعوية صحية، عن فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام منذ بداية العام (1442هـ).

كما تنفذ الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية دوراً حيوياً في عقد الدروس العلمية والمحاضرات لطلاب العلم وبمشاركة نخبة من مدرسى المسجد الحرام بالإضافة إلى جانب التوعية والإرشاد للزوار والمعتمرين وذلك في ظل جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها السعودية للحفاظ على الصحة العامة للوافدين على المسجد الحرام.

وأكد الشيخ ماجد السعيدي، مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام، أن الإدارة العامة قامت بتنسيق المحاضرات والدروس العلمية خلال هذا العام بما يقارب 150 درساً ومحاضرة، حيث استفاد طلاب العلم والمهتمين بدروس المسجد الحرام عبر منصة منارة الحرمين، وفق موقع الرئاسة العامة لشئون الحرمين.